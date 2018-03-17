Ayakkabıyı kim hak ediyor?

Bundan 10 yıl kadar önce bir olay herkesin içini ısıtmıştı. Iraklı gazeteci Muntasar El Zeydi Bağdat’ta yapılan basın toplantısında Bush’ın suratına her iki ayakkabısını fırlattı. Kendisi ile daha sonra yapılan röportajda o gün için “Bütün kanallarda 'Irak halkı Bush’u güllerle karşıladı' haberlerini gördüm. Bu büyük bir yalandı. Irak halkının Bush’u nasıl karşıladığını göstermeye karar verdim” dedi.

Komplolarla, kitle imha silahı haberleriyle, “Uluslararası Toplum”un (!) desteği ile Irak ABD tarafından işgal edildi, milyonla ifade edilen sayıda Iraklı katledildi, aydınları öldürüldü, tarihi eserleri yağmalandı, işkencehaneler kuruldu, Irak halkının onuru ezildi.

Bu yüzden fırlatılan ayakkabılar çok meşruydu, büyük bir destek gördü.

ABD o dönemde sadece Irak’ta değil, dünyanın birçok yerinde işkencehaneler kurmuştu, hatta insanlar kaçırılıyor ve CIA’nın yönetimindeki bu hapishanelerde işkenceye tabi tutuluyordu.

Bu hapishanelerden biri Tayland’daydı ve 2002 yılında yöneticiliğine Gina Haspel geldi. Sayısız işkenceden ve bu vahşet ile ilgili belgeleri yok etmekten dolayı suçlandı. Hâlâ Almanya’da onunla ilgili bir suç duyurusu bulunuyor.

ABD’de ise “terörle” mücadelesinden dolayı kendisine “Goeoge H. W. Bush Ödülü” verildi. Sanırım bu katillerin işkencecilere verdiği bir ödüldü.

Geçen hafta ise Trump tarafından Gina Haspel CIA başkanlığına atandı. Çünkü kanlı çetenin bir başka üyesi CIA başkanlığından ABD Dışişleri Bakanı olarak atandığı için yeri boş kalmıştı. Böylece kadro tamamlandı.

ABD’nin ve müttefiki diğer emperyalist ülkelerin eşgüdüm içinde bir saldırı hazırlığı içinde olduğu belli oluyor.

Durup dururken arka arkaya ABD, Fransa ve İngiliz yetkililer eğer Suriye devleti kimyasal silah kullanırsa saldırmaktan çekinmeyeceklerini açıkladılar. Bir yandan da Suriye’de bu komplonun parçası olacak cihatçı çetelerin kimyasal silah üretme tesisleri açığa çıktı.

Rusya Suriye’de böyle bir saldırıya karşılık vereceğini sert bir şekilde iletti.

Bunun üzerine iki eski Rus ajanına İngiltere’de kimyasal maddelerle saldırıldığı hikayesi ortaya çıktı ve ortak bir gizli anlaşmanın ürünü olduğu anlaşılan, Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD Rusya’yı uluslararası ortamda sıkıştırmaya başladı.

Kesinlikle kapitalist Rusya’ya ve Rus sermaye sınıfına kefil olacak halimiz yok. Buna benzer şeyleri yapmış veya daha büyüklerini yapacak olabilirler.

Ama bu olay her tarafından batılı emperyalistlerin kirli bir oyunu olarak gözüküyor.

Trump, ABD’deki okul saldırısı sonrası öğretmenleri silahlandırmayı teklif etmişti. Geçenlerde yükselen protestolara karşı tekrar “öğretmenler için sıkı bir silah eğitimi programı”ndan yana olduğunu açıkladı.

ABD’de ise geçen hafta 50 eyalette okul boykotu yapıldı ve silahla öldürülen 7 bin çocuk için Beyaz Saray’ın önüne 7 bin çift ayakkabı bırakıldı. Bir yerde Trump’ın kafasına 7 bin çift ayakkabı fırlatıldı.

Ne diyelim, daha önce Türkiye’de ABD ve NATO ile işbirliği yapan, bugün bunu sürdürmek isteyen ve sürdürecekler suratlarına ayakkabıyı hak ediyorlar.