Zonguldak'ta 'FETÖ'den yargılanan eski tuğgenerale beraat

15 Temmuz sonrası TSK’den ihraç edilen ve bir süre sonra tahliye edilen eski tuğgeneral Birol Şimşek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Zonguldak’ta 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’den ihraç edilen ve bir süre sonra tahliye edilen eski tuğgeneral Birol Şimşek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Birol Şimşek’in yanı sıra yakınları ve avukatlar katıldı. Adının sıkıyönetim listesinde bulunmasından dolayı yargılandığı duruşmada tutuklanan ve bir süre sonra da tahliye edilen Şimşek hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

TSK’den ihraç edilen ve 5 Mayıs 2017 günü katıldığı duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Birol Şimşek’in üzerine atılı suçlamaları işlediğine dair delil bulunmadığından beraatına karar verildi.