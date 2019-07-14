Zaman'ın eski genel yayın yönetmeninden 'FETÖ'den ayrılık' açıklaması

Today’s Zaman ve Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni firari Bülent Keneş, sosyal medya aracılığıyla ‘FETÖ’den ayrıldığını duyurdu.

Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak gibi isimlerle birlikte yargılanan, şüpheli şekilde tahliye edilen Bülent Keneş, sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla bir duyuru paylaştı.

Today’s Zaman ve Zaman Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni firari Keneş, açıklamasında "FETÖ"den ayrıldığını ifade etti. Keneş’in "Hizmet Hareketi" ifadesini kullanması ise dikkat çekti.

Bülent Keneş'in açıklaması şöyle:

"Tanıdığım ve büyük kıymet verdiğim pek çok sayıdaki iyi ve dürüst insanla (kendileri de uygun görürlerse tabii) dostluğum baki kalmak şartıyla, Hizmet Hareketi’nin içinden çıkamadığı amorf kurumsal/tüzel/kamusal kimliğinin, (aralarında çok kıymetli insanların da olduğunu bildiğim) “Abi” diye tanımlanan kişilerin ve Hocaefendi’nin genel insani hasletlerine saygım dışında benim açımdan hiçbir hükmün kalmadığını ilan ederim. Etnik, dini, ideolojik aidiyetleri ve yaşam tarzı tercihleri açısından mahallesi ne olursa olsun bütün mağduriyetlere oldum olası ayrım gözetmeksizin sahip çıktığım gibi Hizmet Hareketi’ne yakınlığından dolayı mağdur edilen masum insanlara da elimden geldiğince, dilim döndüğünce sahip çıkmaya elbette ki, devam edeceğim."