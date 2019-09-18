Zabıtalar el koymuştu: 94 yaşındaki kadına meyveleri geri verildi

Bursa'da yetiştirdiği meyveleri satmak için pazara giden 94 yaşındaki Zeynep Karabıyık'ın meyvelerine zabıtaların el koyması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkiler üzerine Karabıyık'a meyveleri geri verilirken, Karabıyık, 'Bazen hiç satış yapmadan evime gittiğim günler oluyor' diye konuştu.

Bursa'da yetiştirdiği meyveleri satmak için pazara giden 94 yaşındaki Zeynep Karabıyık isimli yaşlı kadının meyvelerine zabıtaların el koyması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Tepkiler üzerine Karabıyık'a meyveleri geri verildi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Zeynep Karabıyık el konulan meyveleri için çok üzüldüğünü, herkes gibi kendisinin de malını almak için belediyeye gittiğini söyledi. Satışa koyduğu meyvelerini geri aldığını belirten Karabıyık, “Bazen hiç satış yapmadan evime gittiğim günler oluyor” diye konuştu.

'ÜRETTİKLERİMİZDEN KAZANIYORUZ'

Karabıyık, “Biz köylüler geçimimizi ürettiklerimizle kazanıyoruz. Kışın ihtiyacımızı karşılıyoruz. Öyle geçiniyoruz. İnkaya Köyü’nde kızımla yaşıyorum. Zabıta ekipleri gelip malımızı aldığında çok üzüldüm, çadırımı da aldılar. Oysa ben onun gölgesinde oturuyordum. Yoksa hastalanıyorum. Burasının üzerini kapatıp, bize burasını bağışlayıverseler ne olur” dedi.

'ÜRÜNLER TESLİM EDİLDİ'

AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, “Zabıta ekiplerimizin Tahtakale Çarşısı'nda köylü satıcıların işgaline yönelik yaptığı uygulama, sosyal medyada farklı yansıtıldı. Yapılan işgallerin bölgede oluşturduğu yaya ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına köylü üreticilerin saat 13.00'e kadar çarşı meydanında satış yapabilmesine olanak sağlayan bir düzenleme getirdik. Uymayanlara ekiplerimiz müdahalede bulundular. Toplanan ürünler sahiplerine teslim edildi. Sosyal medyada vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği köylü teyzemiz ürünlerinin satışına belirlediğimiz bölgede bugün devam etti” diye konuştu.