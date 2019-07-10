'Yüzüm kazada yanmadı, bir erkeğe hayır dediğim için yakıldı'

Evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucunda sağ gözünü kaybeden ve yüzünde derin yanıklar oluşan Berfin Özek, 'Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı' dedi.

Asitli saldırı sonucunda sağ gözünü kaybeden ve yüzünde derin yanıklar oluşan Berfin Özek, uğradığı saldırıya ilişkin konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özek, “Benim yüzüm kazada yanmadı. Aksine bir erkeğe ‘hayır’ dediğim için öldürülmek istendim ve yüzüm yakıldı” açıklamasında bulundu.

10'dan fazla kez ameliyat masasına yatacak olan Özek, “Özgür olmak istiyorum. Okuluma devam etmeliyim. Üniversite sınavları için hazırlanıyordum. Kaldığım yerden daha da güçlü ve istekle çalışmaya devam edeceğim” açıklamasını yaptı.

Berfin Özek’in babası Yaşar Özek, bağış kampanyası için başvuru yaptıklarını ancak henüz izin alamadıklarını belirtti. Yaşar Özek, “15 Ocak 2019 tarihinden itibaren kızım başka bir yüze, bedene ve ruha sahip. Kızıma bunu yapan kişinin bundan böyle gün yüzü görmesin. Kravat takılmasına, ellerini kavuşturup saygılı davranılmasına, pişmanım denilmesine bakılarak indirim uygulanmasını istemiyoruz. Şayet bunlara bakılarak indirim uygulanırsa adalet sağlanmaz” dedi.