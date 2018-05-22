'Yüzde 50'yi geçmezsek iç savaş çıkar' diye tehdit eden isim AKP adayı

16 Nisan 2017 referandumu öncesinde partisinin Soma gençlik kolları etkinliğinde "Yüzde 50'yi geçmezsek iç savaş çıkar' tehdidinde bulunan Ozan Erdem, AKP'nin Manisa milletvekili adayları arasında yer aldı. Erdem, bu tehdidinin gazetelerde haber olması üzerine il başkan yardımcılığından istifa etmişti. Erdem, dün açıklanan listelerde yine kendisine yer buldu.

Haber Merkezi