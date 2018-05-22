'Yüzde 50'yi geçmezsek iç savaş çıkar' diye tehdit eden isim AKP adayı

16 Nisan 2017 referandumu arifesinde AKP Soma gençlik kolları etkinliğindeki konuşmasında, "Evet oyları yüzde 50'yi geçmezse iç savaşa hazır olun" sözleriyle yurttaşları tehdit eden dönemin AKP Manisa il başkan yardımcısı Ozan Erdem, dün açıklanan milletvekili aday listesinde yer aldı.
Ozan Erdem, tehdit dolu sözlerinin gazetelerde haber olması üzerine, il başkan yardımcılığından istifa etmişti.
MANİSA ADAYLARI ARASINDA 7'NCİ SIRADA
Ozan Erdem, dün açıklanan listede AKP'nin Manisa milletvekili adayları arasında 7'nci sırada kendisine yer buldu.
REFERANDUMDA HAYIR DİYENLERİ 'BATICI GAYRİMİLLİ' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
Ozan Erdem, Soma’daki etkinliği sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:
“Bu referandum Milli olanlar ile Batıcı gayrimilli olanların oylamasıdır. Milli Devlet Aklı ve Batı Emperyalizminin mücadelesidir. İman ve ilim ile yoğrulup, aşk ve rahmet kılıcını kuşanmış milletin yeni yüzyıla vuracağı ‘EVET’ mührüdür.”