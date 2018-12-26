Yurtdışından getirilen elektronik cihazlar için yeni bandrol ücretleri belli oldu

Yurtdışından gelenlerin beraberinde getirdikleri televizyon, radyo, cep telefonu, uydu alıcısı, tablet, bilgisayar gibi cihazlar için ödemeleri gereken bandrol ücretleri yenilendi.

Yurtdışından yolcuların beraberinde getirdiği televizyon, radyo, uydu alıcısı, telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar için bir defaya mahsus alınan bandrol ücretleri yenilendi. Bandrol ücretleri internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 avro, bilgisayar ve tabletlerde 10 avro ve bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda ise 18 avro olarak uygulanacak.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 51 ekrana kadar televizyonlara 10 avro, 52-67 ekran arası televizyonlara 16 avro, 68-85 ekran arası televizyonlara 22 avro, 86-116 ekran arası televizyonlara 34 avro, 117-148 ekran arası televizyonlara 40 avro, 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 avro, oto televizyonlarına 8 avro bandrol karşılığı ücret ödenecek.

RADYOLAR İÇİN 1 AVRO

Radyolardan, cep tipi radyo alıcıları, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler, oto radyo alıcıları için 1 avro, taşınabilir radyo alıcıları için de 2 avro ödenecek.

Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan videolar için 18 avro, set üstü medya kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazı için 7 avro, bileşik cihazlardan televizyon ağırlıklı olanlar için 9-21 avro, radyo ağırlıklı olanlar için de 1-18 avro arasında ödeme yapılacak.

CEP TELEFONLARINDA 20 AVRO

Bandrol ücretleri, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 avro arasında, internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 avro, bilgisayar ve tabletlerde 10 avro ve bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda ise 18 avro olarak uygulanacak.