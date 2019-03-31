Yurt genelinde sandıklar kapandı, oylar sayılacak

Yurt genelinde sandıklar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı.
Pazar, 31 Mart 2019 17:01

31Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Oy sayımına başlandı.

 