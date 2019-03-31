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Yurt genelinde sandıklar kapandı, oylar sayılacak
Yurt genelinde sandıklar kapandı ve oy verme işlemi tamamlandı.
Pazar, 31 Mart 2019 17:01
31Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Oy sayımına başlandı.
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