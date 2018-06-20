Yurt dışında kullanılan oylarda rekor kırıldı

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 1 milyon 486 bin 408 seçmen oy kullandı.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanımının sona ermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarında kullanılan oylara ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 408’ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanarak rekor kırdı.

Dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı yüzde 48.78’e ulaştı.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00’ye kadar verebilecek.

Dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 56 bin, 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 300 bin ve 16 Nisan 2017 halkoylamasında ise 1 milyon 400 bine yakın seçmen oy kullanmıştı.