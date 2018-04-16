Yurt dışına kaçan inşaat şirketinin sahibi iflasını istedi

Yurt dışına kaçtığı haberiyle gündeme gelen İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan, şirketinin iflasını istedi.

İnanlar İnşaat şirketinin patronu Serdar İnan, Twitter’dan açıklama yaparak şirketinin iflasını istedi.

"Türkiye'deki şirketimizin mal varlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir" diyen İnan, "Hiçbir suçum yokken yargısız infaza uğratıldım. Benim 16 Ağustos 2016'da açılan dosyam aradan 20 ay geçmesine rağmen iddianamesi yazılamadı. Suçsuzluğum tescillenemedi. Bankalardan ve müşterilerimizden gelen şüphe ve ithamlara resmi bir cevap veremedik. 20 ay önce üzerimize atılan bu zan ile 600 çalışanımızın ve taahhütlerimizin yükü bizleri maddi manevi bitirdi" ifadelerini kullandı.