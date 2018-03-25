Yurt dışına çıkış harcı: Uçak bileti fiyatları artacak

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye vatandaşlarından çıkış başına alınan 15 TL’lik harç ücretinin uçak biletine dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yurt dışına çıkış yapan yurttaşlardan alınan 15 TL tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon TL’nin üzerinde "gelir" elde edilirken, bu paranın tahsil yönteminde değişiklik yapılacak.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, yerli veya yabancı havayolu şirketlerinden bilet alan ve harç ödemesi gereken yurttaşlar, bilet alımı sırasında harç pulu ödemesiyle ilgili bir seçenekle karşılaşacak.

Bu seçeneği kabul ederek ödemeyi yapan yolcunun biniş bankosundan aldığı biniş kartında otomatik olarak “Harç ödemesi yapmıştır” yazacak.