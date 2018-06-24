YSK'ya zorla girebilen Aylin Nazlıaka: Bu korku neden YSK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne giden Ankara bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, içeri alınmayınca görevlilerle tartıştı.

Seçim sonuçlarını takip etmek için YSK'ye girmeye çalışan ancak içeri alınmayan Nazlıaka, görevlilerle yaşadığı tartışmanın ardından içeri girebildi.

Nazlıaka, yaşanan tartışmayı Twitter hesabından şöyle aktardı:

Milletvekilleri de dahil herkese giriş yasağı var” diyen YSK yetkilileri nedense Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ‘nın on dört araçlık filosuna müsade ediyor. Karşı çıkan vatandaşlar ise darp ediliyor, gözaltına alınmakla tehdit ediliyor. Bu korku neden YSK!!