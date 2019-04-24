YSK'nin İstanbul kararı ne anlama geliyor?

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'nin dün aldığı ara karara ilişkin, 'Sandık kurulu başkanları devlet memuru çıkmadı diye o sandıkları iptal mi edecek YSK? Böyle bir şey olabilir mi? O sandık tutanaklarını en fazla inceleyebilir. Sandıklar tekrar tekrar sayıldı zaten. İşin özeti şu aslında, burada YSK iktidar partisine karşı dik duramıyor' ifadelerini kullandı.

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen YSK'nin dün aldığı ara kararı değerlendirdi.

"AKP kısıtlı seçmenler ile ilgili YSK’ya 2 bin 700 civarında mahkeme kararı sundu. Onun dışında da 20 binin üzerinde de rapordan ulaştıkları kişileri bildirdiler. Manisa’nın Yunusemre ilçesi için İyi Parti olarak bizim yaptığımız müracaatta aynıydı. Ancak kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan kısıtlı seçmenleri YSK incelemedi. Biz YSK’ya 100 tane kısıtlı seçmen bildirdik. Bunlardan 14 tanesinin mahkemeden kesinleşmiş kısıtlılık kararı vardı. YSK bunları kabul etti. 7 oyla Yunusemre’yi kaybettiğimiz halde, kalan 80 tane kısıtlı seçmen için YSK ‘Araştırmam sen getirmelisin’ dedi. Şimdi ise YSK’nın İstanbul’da 21 bin kısıtlı seçmen için mahkeme kararı var mı yok mu diye araştırmaya girmesi doğru değil" diyen Seymen, “Hükümlüler seçmen listesinde yer aldıysa, oy kullanmalarının önünde bir engel yok demektir. Eğer cezaevindeyse zaten oy kullanamaz. Denetimli serbestlikten yararlanıp çıktıysa da, zaten cezaevinde oy kullanması söz konusu değil. Nerede kayıtlıysa orada oy kullanır. Bu yerinde bir iddia değil. Araştırılması gereken bir iddia değil" ifadelerini kullandı.

YSK kararının bir diğer yanlış noktasının sandık kurullarına ilişkin olduğunu belirten Seymen, S"Devlet memurunun yetmediği yerde kaymakamlık veya valilik nerden temin ediyorsa, oradan sağlanıyor. Sandık kurulu başkanları devlet memuru çıkmadı diye o sandıkları iptal mi edecek YSK? Böyle bir şey olabilir mi? O sandık tutanaklarını en fazla inceleyebilir. Sandıklar tekrar tekrar sayıldı zaten. İşin özeti şu aslında, burada YSK iktidar partisine karşı dik duramıyor. Normal şartlar altında KHK’lılar ile ilgili kararı reddetmesi, İstanbul itirazının reddedileceği sonucunu doğurur. Çünkü AKP’nin diğer bildirdikleri iddialar içerisinde oy sayısı anlamında sonucu etkileyecek bir durum yok. YSK’nın bu itirazı reddetmenin dışında yapabileceği bir şey yok. Bu netleşti. Süreci bir miktar daha uzatıyorlar. YSK süreci üzerindeki iktidar baskısı sebebiyle mi uzatıyor yoksa AKP iktidarı ‘reddedeceksiniz ama bu süreci daha uzatın. Bizim bu arada yapacaklarımız var’ dediğinden mi uzatıyor, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.