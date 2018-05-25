YSK'den HDP ve Saadet Partisi'ne aday uyarısı: 5 gün süre verildi

YSK, HDP ve Saadet Partisi'ne 5 gün süre vererek aday listelerine ilişkin uyarıda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamladı.

Tüm adaylar, gerekli evraklar, aday olma şartları açısından incelemeden geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemeden sonra eksik ve yasaya aykırı olduğu belirtilen başvurularla ilgili olarak partilere uyarı yazısı gönderildi. HDP'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, Saadet Partisi'nde ise birçok ilde eksik aday olduğu iddia edildi. Bu eksikliklerin 30 Mayıs’a kadar giderilmesi istendi.

HDP'ye iletilen listedeki adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacağı belirtildi.