Yönetmelik hazırlandı: Milletvekillerine ulaşım desteği

Milletvekilleri, yıllık 60 bin liraya kadar çıkan haberleşme ödeneğinden kullanmadıkları miktarı ulaşım gideri olarak fatura karşılığı nakit alabilecekler. Yönetmeliği Binali Yıldırım hazırlattı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekillerine ulaşım masraflarına destek sağlayacak yönetmelik hazırlatarak Başkanlık Divanı üyelerinin onayına sundu.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre milletvekilleri, yıllık 60 bin liraya kadar çıkan haberleşme ödeneğinden kullanmadıkları miktarı ulaşım gideri olarak fatura karşılığı nakit alabilecekler. Hiç haberleşme ödeneği kullanmayan bir milletvekili için aylık destek 5 bin liraya kadar çıkabilecek.

Meclis Başkanlığı, mevcut uygulamada Başkanlık Divanı üyeleri ile grup başkan vekilleri ve komisyon başkanlarına makam aracı tahsis ediyor. Kırmızı plakalı makam sahiplerinin yakıt giderleri Meclis bütçesinden karşılanıyor. Yönetmelik değişikliği makam aracı kullanan vekillere uygulanmayacak.

Yönetici olmayan vekiller ise iki danışmanın yanı sıra bir yardımcı personel alabiliyor. Milletvekillerinin büyük bölümü üçüncü kadrodaki yardımcı personelin şoför olmasını tercih ediyor. Milletvekillerinin maaşlarının iki katı tutarındaki yıllık haberleşme giderleri de Meclis bütçesinden karşılanıyor. İmzaya açılan yönetmelik taslağına göre haberleşme ödeneği, yurtiçi ulaşım gideri için de kullanılabilecek.