Yoksulluğun fotoğrafını çeken öğretmen görevden alındı

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Çakırlı İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmen Selvan Erek bir öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasını sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra görevden alındı. HDP, Erek'in görevden alınmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Çakırlı İlköğretim Okulu'nda görev yapan Selvan Erek, bir öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasını sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra gündem olmuştu. Fotoğrafın sosyal medyada hızlı yayılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Selvan Erek öğretmeni keyfi bir şekilde görevden alınması hakkında HDK Eş Sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a soru önergesi verdi.

Selvan Erek'in söz konusu paylaşımı gündem olmadan önce Whatsapp grubunda da paylaştığı ve fotoğrafı Whatsapp grubunda gören İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün hiçbir şey söylemediği iddiasında bulunulan önergede, "Selvan öğretmenin öğrencisinin yoksulluğuna dikkat çektiği paylaşım, ana akım medya tarafından 'algı operasyonu' şeklinde çarpıtarak haberleştirilmesinden sonra Selvan Erek öğretmen görevden alınmıştır" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, önergede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu sorular yöneltildi: