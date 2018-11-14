Yılmaz Büyükerşen'e saldırı davasında karar açıklandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yumruklu saldırı davasında karar açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 tarihinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıkmış, emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile çalışanları, Yılmaz Büyükerşen'e önce yumruklu saldırıda bulunmuş, ardından tabanca çekmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

Tutuksuz sanıklar Mahfuz Banlı, Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy dün son kez hakim karşısına çıktı. Eskişehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silah çekip saldırıda bulunmakla suçlanan Yunus Memetoğlu'nu 3 yıl hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıklar Mahfuz Banlı ve Yunus Emre Aksoy'un ise beraatine karar verdi.