Yeni Şafak'tan Merkez Bankası'na talimat: Neyi bekliyorsun?

Yeni Şafak gazetesi, Merkez Bankası'na sürmanşetten çağrıda bulundu.
Merkez Bankası'na "Neyi bekliyorsun" diyen gazete, "Eylül 2018’de faizi bir kalemde 625 baz puan yükselterek yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen 'faizi düşür' talebine kulak tıkıyor. Geçen yıl inşaat sektörünü durma noktasına getiren yüksek faiz, sanayi üretimi ve istihdamı da vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli tekrarladığı çağrıya ilişkin gazete haberinde şu ifadeler yer aldı:
Para Politikası Kurulu (PPK) 13 Eylül 2018 tarihli toplantıda; faizleri yüzde 17,75’ten 24’e çıkarmasına gerekçe olarak enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından risk oluşturmasına dikkat çekmişti. Eylül ayındaki toplantıda işaret edilen konu aslında dolar kuru saldırısının ardından yapılan zamlardı.
Merkez Bankası’nı faiz yükseltmeye zorlayan bir diğer önemli unsur ise döviz kurlarındaki spekülatif hareketlilikti. Ancak aradan geçen sürede; kurlardaki hareketlilik duruldu, enflasyon Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefin altına çekildi. Merkez Bankası’nın faizi indirmemek için bir bahanesinin kalmadığını belirten uzmanlar, 6 Mart tarihinde yapılacak Para politikası toplantısında faiz indirimi yapılması gerektiğini vurguluyor.