Yeni Şafak'tan Merkez Bankası'na talimat: Neyi bekliyorsun?

Dolar ve avronun yükselişinin durdurulamadığı Eylül 2018’de faizi yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası'na Erdoğan'ın yaptığı faizi düşür çıkışları sona ererken, bu görevi Yeni Şafak üstlendi. Gazete, 'Neyi bekliyorsun' manşetiyle faizlerin düşürülmesini istedi.

Yeni Şafak gazetesi, Merkez Bankası'na sürmanşetten çağrıda bulundu.

Merkez Bankası'na "Neyi bekliyorsun" diyen gazete, "Eylül 2018’de faizi bir kalemde 625 baz puan yükselterek yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası, iş dünyası ve tüketiciden gelen 'faizi düşür' talebine kulak tıkıyor. Geçen yıl inşaat sektörünü durma noktasına getiren yüksek faiz, sanayi üretimi ve istihdamı da vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli tekrarladığı çağrıya ilişkin gazete haberinde şu ifadeler yer aldı: