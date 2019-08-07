Yeni İstanbul-İzmir yolu test edildi: 3.5 saat değilmiş...

İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirdiği belirtilen yeni otoyolu gazeteci Timur Akkurt test etti. Beşiktaş'tan İzmir'e yapılan yolculuk 5 saat sürerken, navigasyon uygulamaları da 4.5 saat ile 5 saat arası tahmini süre verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirdiği belirtilen yola ilişkin test yapıldı.

500 lira ücret tarifesi belirlenen yolu test eden gazeteci Timur Akkurt, İstanbul Beşiktaş'tan İzmir’e 5 saat civarında ancak ulaşılabildiğini açıkladı.

Akkurt yolda mola verilmesi halinde sürenin uzayacağına ifade ederken, yol üzerinde henüz yeterince otoyol tesisi ile benzin istasyonu bulunmadığını ve yola çıkacak sürücülerin tam depoyla yola çıkmaları gerektiğini söyledi.

Sözcü'den Samet Demir'in haberine göre, Yandex’in verilerine göre, açılan yeni İstanbul-İzmir otoyolu kullanılarak Fatih’ten Avrasya tüneli kullanılarak İzmir Alsancak’a 4 saat 30 dakika gibi bir sürede ulaşılabiliyor. Yaklaşık 5 saat süren bu yolun maliyeti 500 liradan fazla.

Apple firmasının cep telefonlarında kullandığı harita uygulamasına göre eski yoldan yapılan yolculuklarda ise İstanbul Fatih’ten İzmir’e gidiş süresi 5 saat civarında sürüyor. Her iki yolculuğunda Avrasya tüneli ve Osmangazi Köprüleri kullanılarak yapılması gerekiyor.