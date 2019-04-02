Yeni Akit: Keçiören'de MHP ilçe teşkilatı Mansur Yavaş'a oy verdi

Yeni Akit gazetesi, Ankara Keçiören'de MHP ilçe teşkilatının Mansur Yavaş'a oy verdiğini iddia etti.

AKP'ye yakın Yeni Akit gazetesi, Ankara Keçiören'de MHP ilçe teşkilatının Mansur Yavaş'a oy verdiğini iddia etti.

Haberde; "MHP Keçiören teşkilatı ilçe belediyede AK Partili aday Turgut Altınok'a oy verirken, Ankara Büyükşehir Adaylığı'nda CHP'li Mansur Yavaş'a oy verdikleri öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

Sandık sonuçlarının iddiayı doğrular nitelikte olduğu belirtilirken, ilçe belediyelerinde AKP'nin oyları yüksek görüldüğü, büyükşehirde ise düştüğü vurgulandı.

Yeni Akit'te; "Bahçeli'nin affetmeyeceği tahmin ediliyor" denilen olay hakkında; "Cumhur İttifakı'na ters düşen her hareketi cezalandıran MHP Genel Merkezi'nin ittifak ruhuna aykırı olan bu davranışı nasıl cezalandıracağı ise merak konusu oldu" ifadeleri yer aldı.