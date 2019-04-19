YDS sonuçları açıklandı, iki soruda cevap düzeltildi

24 Mart'ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) sonuçları açıklandı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) sonuçları açıklandı.

2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda, 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun "D" olarak girilen cevabının "A", 30 numaralı sorunun "E" olarak girilen cevabının "A" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Bu kapsamda 2019-YDS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.