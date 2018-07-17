Yargıtay ve Danıştay atamaları AKP'nin istediği gibi

Yargıtay’a 106, Danıştay’a da 12 yeni üye seçildi. Yargıtay üyeliğine atanan isimler arasında siyasi iktidara yakın pek çok isim bulunuyor.

HSK Genel Kurulu (HSK); Yargıtay’a 106, Danıştay’a da 12 yeni üye seçti. Yargıtay üyeliğine atanan isimler arasında Cumhuriyet gazetesi davasında gazetecileri cezalandıran Abdurrahman Orkun Dağ ile Twitter’dan birçok kez Erdoğan paylaşımı yapan Cengiz Turhan da yer aldı.

Birgün'ün haberine göre 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK kapsamında Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayılarının artırılmasında gerekçe, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında yargıda artan iş yükünün hafifletilmesi olarak açıklanmıştı. KHK ile Danıştay’a 4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üye ise idari yargı hâkimleri arasından HSK tarafından seçilmek üzere 16 yeni üye kadrosu açılmıştı. Dün, 16 kişilik kadronun 12’sinin ataması yapıldı. 100 yeni Yargıtay üyesi ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve savcıları arasından HSK tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçildi.

Yargıtay üyesi olanlar içinde daha önceki görev, uygulama ve etkinlikleriyle dikkat çeken isimler şöyle:

Cumhuriyet gazetesi davasına bakan ve gazetecilik faaliyetini hapisle cezalandıran İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ Yargıtay üyeliğine atandı.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "terör örgütü propagandası" ile suçlanan Barış İçin Akademisyenler’e yönelik davalara bakan Hâkim Abdullah Özer de Yargıtay üyesi oldu.

Ensar Vakfı’nın paneline konuşmacı olarak katılan Hâkim Doğan Ağırman da atandı.

11 Şubat 2017’de Twitter üzerinden Erdoğan’ın, “Artık ‘büyük olsun hepimizin olsun’ anlayışını yükselterek Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin, Müreffeh Türkiye’nin önünü açmanın vaktidir” sözlerini paylaşan Cengiz Turhan da Yargıtay üyesi oldu. Turhan’ın Twitter üzerinden Erdoğan’ı birçok kez retweet ettiği biliniyor.

"FETÖ" çatı iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Serdar Coşkun da atandı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay, Talip Bakır ve Mustafa Erol Yargıtay üyesi oldu.

Ankara’da darbe soruşturmalarına bakan Savcı Tekin Küçük, Savcı Veliattin Özdemir, Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı ve Başsavcı Vekili Aytekin Cenikli Yargıtay üyesi olarak atandı.

İstanbul’da darbe yargılamalarına bakan 22. ACM Başkanı Fikret Demir ve 24. ACM Başkanı Hulusi Tur Yargıtay üyesi oldu.

Ankara’da darbe yargılamalarına bakan ağır ceza mahkemesi başkanlarından Mustafa Çorumlu Yargıtay üyesi oldu. Böcek Davası, KPSS ve 28 Şubat gibi kritik davalara bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri Turhan Kök, Numan Kılıç, Cafer Aşık da atandı.

Personel Genel Müdürü Ahmet Kar, Bilgi İşlem Daire Başkanı İdris Ünal da üye seçildi.

DANIŞTAY ATAMALARI: BAKANLIK BÜROKRATLARINA BİR DE BAŞAKŞEHİR HUKUKÇUSU EKLENDİ

Erdoğan, Danıştay’a seçeceği dört ismi de belirledi. Buna göre, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.