'İş yapma şansları yok' denilmişti, UBER XL servisi sonlandırıldı

UBER Türkiye'deki XL servisini durdurdu. AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada Uber sürücülerine yönelik olarak, 'Sizin Uber'le işiniz yok. Bu adamların burada bu saatten sonra iş yapma şansları yok, bunu bilin' demişti.

UBER Türkiye'deki XL servisini durdurdu. UBER artık Türkiye'de kendi araçlarıyla taşımacılık yapmayacak.

UBER’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.

Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

Uber olarak Türkiye’ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.

Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz."

ERDOĞAN 'KORSAN TAKSİCİLİKTEN FARKI YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta İstanbul'da esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, "Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur" demişti.

Erdoğan, "UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir" diye konuşmuştu.

'İŞ YAPMA ŞANSLARI YOK'

AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım da Uber sürücüleriyle görüşme yaparak, Uber için "iş yapma şansları yok" demişti.

Uber'in bugün 12.00 itibariyle sistemini kapatacağını belirtirken bir sürücü, Binali Yıldırım'a "Bayram üstü bu yapılır mı? Benim evde 2 yaşında ikiz bebeklerim var. Bayramlarını geçirecekler ve ben bayramlık alamayacak durumdayım şu anda. Bu bize hak mı? Bu kadar insana hak mı? Biz efendilikten başka bir şey yapmadık. Devletimizin cezaları, bağlamaları yüzünden çekiliyor" dedi

Bunun üzerine Binali Yıldırım, önce niye çekildiklerini sordu. Kesilen cezalar nedeniyle çekildiklerini öğrenen Yıldırım, "Bunu tabi doğru konuşmuyorlar. Onu da bilin. Çekilme kararını bundan çok önce aldılar. Size açıklamadılar. Bu bahaneye sığınıyorlar. Sizin Uber'le işiniz yok. Bu adamların burada bu saatten sonra iş yapma şansları yok, bunu bilin. Bu kararı da Cumhurbaşkanımızın konuşması üzerine falan almış değiller. Bunların mahkemeleri var biliyorsunuz. Bunlar bu kararı çok önce almışlar. Normalde bu kararı sizinle paylaşmaları gerekiyordu. Dürüst davranmadılar" dedi.