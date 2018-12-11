VİDEO | 'Ünlülerin hocası' cin videosunu sildi: Maymunmuş...

'Ünlülerin hocası' olarak bilinen Salih Memişoğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda görüntüdeki hayvanın cin olduğunu yazmıştı. Sosyal medyada alay konusu olan Memişoğlu, videoyu 'maymunmuş' diyerek sildi.

Kendisini "Bioenerji - Metafizik Uzmanı" olarak tanıtan ve "ünlülerin hocası" olarak da bilinen Salih Memişoğlu, sosyal medya hesabından "cin" olduğunu iddia ettiği bir görüntü paylaşmıştı.

Alay konusu olan paylaşımı kaldırmak zorunda kalan Memişoğlu, yaptığı yeni açıklamada "maymunmuş" dedi.

Memişoğlu, dünkü paylaşımında, ''Tarafımıza bir takipçimiz tarafından ulaşan bu görüntü dün çekildi. Nedir bu diye soranlar için bir sıfat unsuru kullanarak alan içerisinde gezinen cin olduğunu tespit ettik'' ifadelerini kullanmıştı.