VİDEO I Kızılcaköylü kadınlardan jandarmaya: Bu coplarla bize mi vuracaksınız?

Aydın Efeler’de Kızılcaköyü’nde yaşayan kadınların JES’lere karşı mücadelesi sürüyor. Bugün yanlarına jandarmayı alarak şirket yetkililerinin çalışmalara başlamak üzere köye gelmesi üzerine kadınlar yine toplandı. Kadınlar jandarmanın ellerindeki copları göstererek ‘Bu coplarla bize vurmayı mı düşünüyorsunuz’ diye sordu.

Aydın Efeler'de Kızılcaköylü kadınlar aylardır yapılmak istenen jeotermal santrale karşı mücadele ediyor, JES’lerin civar köylerde gördükleri zararlarına karşı köylerini savunuyorlar.

Gazeteci Utku Zırığ, Twitter hesabından fotoğraf ve videolar paylaşarak şirket elemanlarının çalışmalara başlamak için jandarma ile birlikte yine köye geldiğini yazdı. Zırığ’ın paylaştığı görüntülerde köylü kadınların jandarmaya “Bu coplarla bize vurmayı mı düşünüyorsunuz?” dedikleri görülüyor. Zırığ mesajında "Aydın Efeler'de Kızılcaköylü kadınlar aylardır yapılmak istenen jeotermal santrale karşı mücadele ediyor, JESlerin civar köylerde gördükleri zararlarına karşı köylerini savunuyorlar. Şimdi yine köye gelmiş şirket elemanları çalışmalara başlamak için jandarma da yanlarında. Önce araziyi çitle çevirecekler sonra ağaçları kökleyecekler ve sondaj kuyuları açmaya başlayacaklar. Sonra o sondaj kuyularından çıkacak zehirli akışkanları tarım topraklarına, o toprakları sulayan derelere bırakacaklar. Soru hala baki; kimdir devlet? İş makinesi bahçeye girdi erik ağaçlarını devirmeye başladı. Kızılcaköylüler direniyor. Devam eden bir dava süreci var ama ülkede işleyen tek hukuk oldu-bittiye getirmek olunca manzara bu" diye yazdı.