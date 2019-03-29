VİDEO | Çalmadan, çırpmadan belediyecilik nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Türkiye Komünist Partisi'nin 'Neden TKP'e oy vermeliyiz?' videosunda konuşan Genel Sekreter Kemal Okuyan, çalmadan, çırpmadan nasıl belediyecilik yapılacağını açıkladı.

Türkiye Komünist Partisi'nin 'Neden TKP'e oy vermeliyiz?' başlıklı videosunda konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, çalmadan, çırpmadan nasıl belediyecilik yapılacağını anlattı.

Okuyan, "Ovacık küçük bir ilçemizdir ancak orada kısıtlı kaynaklarla farklı bir belediyeciliğin mümkün olduğu gösterildi. Herkes Ovacık'ta yapılanlardan etkilendi, insanlar çalmadan, çırpmadan halka hizmet götürebiliyormuş dedi. 31 Mart'ta bu örnekleri çoğaltmaya kararlıyız. Farklı bir belediyecilik yalnızca komünistlerin hayata geçirebileceği bir şeydir, bu düzende bile halkla beraber halk için farklı bir yerel yönetim tarzı geliştirilebilir" dedi.