VİDEO- Bu düzenin değişeceğine inanıyor musunuz?

Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan, 'Bu düzenin değişeceğine inanıyor musunuz?' sorusuna yanıt verdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. bölge bağımsız milletvekili adayı Kemal Okuyan, "Bu düzenin değişeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Okuyan, "Biz üzerimize düşeni yaptığımızda, tarihte nasıl büyük dönemeçler alındıysa, büyük sıçramalar kaydedildiyse bizde de aynısı olacak. Ve bütün dünyada olacak, bundan hiç kuşku duymadım çünkü bugün yaşadığımız düzen çok aptal, ahmakça bir düzen" ifadelerini kullandı.