VİDEO | Ankara Siyasal'da 'kapı yasağı' protesto edildi

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, fakültenin ana giriş kapısının öğrencilere kapatılmasını protesto etti.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencileri, fakültenin ana giriş kapısının öğrencilere kapatılmasına karşı forum düzenledi. SBF Orta Kantin’de gerçekleşen foruma çok sayıda öğrenci katılarak kararın geri alınmasını talep etti.

Fakültede dönemin başından bu yana yürütülen tadilat çalışmaları 4 Aralık itibariyle büyük oranda son buldu. Okulun 159. kuruluş yıldönümüne yetiştirilen çalışmalar süresince okuldaki dersler çok zor şartlar altında işlendi. Şantiye sahasına dönen okulda işçilerin iş güvenliği ve sağlığı konusundaki önlemler de yok denecek kadar azdı.

Çalışmaların bitimiyle birlikte okuldaki öğrenci toplulukları ile görüşen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik yeniden yapılan ana giriş kapısının bundan sonra öğrenci geçişine kapalı olduğunu söyledi. Dekan Çelik "kapının çok dar olması, bu nedenle eşinin kapıdan geçerken zorlanması, bir protokol girişi ihtiyacı ve kapıya çok fazla para harcandığı dolayısıyla eskimemesi gerektiği" gibi gerekçelerle bu kapıdan artık öğrenci girişinin olmayacağını söyledi. Kendisine toplantı sırasında yapılan itirazları dikkate almayan Fakülte Dekanı Çelik bu kararının kesinliğini vurguladı.

Bu gelişmelerin ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesindeki öğrenci toplulukları bir toplantı kararı aldı ve bir forum çağrısı yapıldı. Öğrenci topluluklarının toplantısından hemen önce dekanlık bir açıklama yayımlayarak alınan kararın geçici olduğunu, çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve çalışmalar biter bitmez kapının herkesin kullanımına açık olacağını bildirdi. Dekanlığın açıklamasını ciddiyetten uzak bulan öğrenci toplulukları ise okuldaki çalışmalar süresince işçilerin, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin hiçbir güvenliğini sağlamayan, eğitimin devam edebileceği asgari şartları bile oluşturamayan dekanlığın açıklamasına karşın forum çağrısını yineledi.

Bugün öğle saatlerinde Orta Kantin'de toplanan öğrenciler yaşanan sürece dair görüşlerini bildirdi. Dekanlığın kapının kapalı olmasına gerekçe olarak çok büyük oranda bitmiş olan çalışmaları göstermesi ciddiyetten uzak bulundu. "Mülkiye’nin kimsenin çiftliği olmadığını" vurgulayan öğrenciler bu kararı tanımayacaklarını vurguladılar. Öğrenciler forumun ardından girişin ve çıkışın yasak olduğu kapıya yürüyen öğrenciler burada Mülkiye Marşı’nı söyledi. Kapı önünde fotoğraf çektiren öğrenciler tekrar aynı kapıdan okullarına girdi. Kararın mantık dışı ve keyfi olduğunu dile getiren öğrenciler karardan vazgeçilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler.

Orta Kantinde yapılan foruma AÜ Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu, AÜ Mülkiye Bisiklet Topluluğu, AÜ Mülkiye Edebiyat ve Sanat Topluluğu, AÜ Mülkiye Emek Topluluğu, AÜ Sosyal Bilimler Topluluğu, AÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, AÜ Yenilikçi Düşünce Topluluğu’nun yanı sıra Mülkiye Gençlik Kulübü, Tiyatro Topluluğu, USAG ve YÖNAT da katıldı.

Öğrenciler, yasağın kaldırılması için ortak bir bildiriyi de kaleme alacaklar.