VİDEO | 'Alkol yasaklansın' diyen Erkan Petekkaya, olay çıkardığı için uçaktan indirildi

'Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum' sözleri sonrası tepki çeken oyuncu Erkan Petekkaya, olay çıkardığı iddiasıyla uçaktan indirildi.

"'Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" sözleri sonrası tepki çeken oyuncu Erkan Petekkaya, Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardı.

Bir yolcunun kayda aldığı videoda Petekkaya'nın "Hanımefendi yaptı. Ben yapmadım. Sevgili ardaşlar bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor. Bunlar sosyal medyadan takipçi kazanacaklar. Vallahi ben yapmadım" dediği görülüyor.

Yolculara hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilen Petekkaya'nın görüntülerini çeken bir yolcu, "Alkol yasaklansın diyen Petekkaya, uçağa sarhoş geldi" diyor.