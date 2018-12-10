VİDEO | Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: Bizi direkt kovdular...

45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma kategorisinde ödül kazanan sunucu Ali İhsan Varol, törende Acun Ilıcalı'nın yaptığı konuşmaya yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma kategorisinde ödülün sahibi Teve 2'de yayımlanan Kelime Oyunu programı olurken, programın sunucusu Ali İhsan Varol, ödül töreninde dikkat çeken bir göndermede bulundu. Varol, kendisinden önce konuşma yapan Acun Ilıcalı'ya gönderme yaparak, "Anlatabilecek çok şeyim yok. Yöneticilerimizin makam odalarında uyuyakalmadık. Kovulmak üzereyken elektrikler de sönmedi. Direkt kovdular. İlginç şeyler yaşadık. Ve neticesinde buradayız, hepinize çok teşekkürler" dedi. En İyi Erkek Sunucu ödülünü alan Acun Ilıcalı, İlker Yasin'in kendisini kovmak üzereyken son anda elektriklerin kesilmesi sonrasında kovulmaktan kurtulduğunu söylemişti.

Ali İhsan Varol, Gezi Direnişi'ni programı Bloomberg HT ekranlarında gösterilen Kelime Oyunu'na taşıması sonrası kovulmuştu. İLGİLİ HABER İhsan Varol'dan eylemlere 'sorularla destek'