VİDEO | AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan işsiz gence: Boş boş gezme ya

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın seçim çalışmaları kapsamında gittiği Konya'nın Ereğli ilçesinde genç bir vatandaşa 'boş boş gezme ya' şeklinde seslendi. Vatandaşın 'iş yok' cevabına 'nasıl yok ya' ifadeleri ile karşılık veren Usta'nın ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın Konya'nın Ereğli ilçesinde işsiz bir gençle yaşadığı diyalog dikkat çekti. İşsiz olduğunu ifade eden genç vatandaşa “boş boş gezme ya” şeklinde cevap veren Usta, genç vatandaşın yeniden “iş yok” diye cevap vermesine “nasıl yok ya” şeklinde yanıt verdi. Genç vatandaş, Leyla Şahin Usta’nın, boş boş gezme sözüne karşılık Ereğli’de yapımı devam eden cezaevine tepki göstererek; “Bakalım olmazsa cezaevine falan gireriz, boş kalmasın yaptırdınız o kadar” yanıtı verdi. Salı günü Ereğli'de düzenlenen seçim çalışmaları sırasında kaydedilen olaya ilişkin görüntüler şu şekilde:

Leyla Şahin Usta daha önce bir sosyal medya paylaşımında kullandığı "keMal'in CHP'si" ifadeleri ile gündeme gelmişti. İLGİLİ HABER AKP'li vekilin 'keMal'in CHP'si' tweetine tepki yağdı!