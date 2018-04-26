Vekillik istifaları son sürat devam ediyor: İşte istifa listesi

Vekil olabilmek için istifa eden kamu görevlileri her geçen dakika artıyor. Listeye Burdur Valisi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da eklendi.

24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifaları devam ediyor. İstifaların gün içinde iyice artması ve akşam saatlerine kadar çok sayıda devlet kurumundan istifa haberleri gelmesi bekleniyor. İstifa eden isimlerden bazıları şöyle: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek istifa ettiğini duyurdu. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu ankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AKP'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı da AKP'den vekillik için görevinden istifa ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Atilla Ödünç, milletvekili aday adaylığı için meclisten istifa etti.