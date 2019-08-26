Valilik'ten göstermelik 'kayıt parası' açıklaması: Tavşana kaç tazıya tut

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada okullarda velilerin ‘rızası dışında’ kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceği belirtildi. Ancak yetkililerin hemen her kayıt döneminde yaptığı benzer açıklamalar göstermelik olmaktan öteye gitmiyor. Kağıt üzerinde 'parasız' olan eğitimde okulların temizlik, kırtasiye, güvenlik işlerine ödenek ayrılmayınca bu masrafları velilerin karşılaması isteniyor.

İstanbul Valiliği "Okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanması" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında velilerden kayıt parası talep edildiğine yönelik Valiliğe başvurular olduğu belirtildi.

Anayasa'nın 42. maddesindeki "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" hükmünün hatırlatıldığı Valilik açıklamasında şöyle denildi:

55 İNCELEME/SORUŞTURMA BAŞLATILDI

“Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin Birlik Gelirleri başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir."

Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine müsamaha gösterilmeyeceği belirtilen açıklamada, Valiliğe ulaşan ihbar ve şikayetlerin ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılacağı kaydedildi.

AÇIKLAMA 'TAVŞANA KAÇ TAZIYA TUT' NİTELİĞİNDE

Kamu çalışanı olduğu için adının yayımlanmasını istemeyen bir sınıf öğretmeni soL'a yaptığı açıklamada valiliğin açıklamasının "tavşana kaç tazıya tut" niteliğinde olduğunu söyledi.

Benzer açıklamaların her kayıt döneminde yapıldığını ancak bunun velilerden bağış ve kayıt parası istenmesinin önüne geçmediğini dile getiren sınıf öğretmeni İstanbul'da ilkokulların tamamında velilerden "kayıt parası" ve "bağış" adı altında ücret talep edildiğini belirtti.

Sözkonusu öğretmenin ifadesine göre valilik yazılı olarak böyle bir açıklama yapsa da eğitim-öğretim yılının başlangıcında ilçe milli eğitim müdürlükleri okul müdürleriyle yapılan toplantılarda kayıt sırasında bağış alınmasını sözlü olarak talep ediyorlar.

Okul yönetimleri kayıt için gelen velilerden temizlik, kırtasiye ve güvenlik gibi işler için ödenek olmadığını ve bunları velilerin karşılaması gerektiğini söylüyorlar.

Kayıt parası okulun bulunduğu bölgeye ve okulun popülaritesine göre farklılık gösteriyor, kimi örneklerde onbinlerce liraya kadar çıkabiliyor. Okullardaki idari, temizlik ve güvenlik personeli olarak çalışan emekçiler için ödenek ayrılmaması ve bu emekçilerin taşeron işçiler olması da sorunun bir başka yüzü olarak ortaya çıkıyor.

