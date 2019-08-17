Valilik: Yağış sürecek, Unkapanı'nda cesedi bulunan şahıs için otopsi yapılacak

İstanbul'da trafiği felç eden, yolların sular altında kaldığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kuvvetli yağışın gece boyunca devam edeceği belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Unkapanı'nda biriken suların tahliyesinin ardından cansız bedenine ulaşılan kimliği belirsiz kişi için savcılığın otopsi çalışması başlattığı bildirildi.

İstanbul'da hayatı felç eden kuvvetli yağışla ilgili Valilikten yapılan açıklamada yağışların gece boyunca süreceği belirtildi.

Valilik, Unkapanı Köprüsü'nde biriken suların tahliyesinin ardından cansız bedenine ulaşılan kimliği belirsiz yurttaş için Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışması başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği açıklamasında "İlimizde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında, Fatih ilçemizde metrekareye 114 kg olmak üzere, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye ilçelerimizde metrekareye ortalama 30-40 kg yağış kaydedilmiştir. Etkili olan sağanak yağış ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferleri yapılamamış, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Saat 16.00 itibariyle; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine toplam 2 bin 414 ihbar yapıldığı belirtilen açıklamada "Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan meteorolojik bilgilere göre; bölgemizde devam edecek kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam etmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

