Uğur Dündar’a Binali Yıldırım’a hakaretten ceza

Gazeteci Uğur Dündar, bir yazısında Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dündar'ın cezası ‘okuma yaptırımına' çevrildi. Dündar kararı ‘beklenen Yargı Paketi ile uyumlu olmuş’ diye yorumladı.

Gazeteci Uğur Dündar, bir yazısında AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dündar’ın cezası, 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez, kitap okuma yaptırımına çevrildi.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği bu kararı Odatv’ye değerlendiren Dündar şunları söyledi:

“Bu karar daha önce 11 ay 20 gün olarak verilmişti. Yargıtay usulden bozmuş ve bir yaptırım uygulanmasına hükmetmişti. Bu süreçte Sayın Binali Yıldırım şikayetini geri çekti. Yıldırım’ın bu geri çekme kararını hakime de belirttik.

Hatırlatırım; seçim kampanyası döneminde Sayın Yıldırım Ekrem İmamoğlu ile tartışmasını benim yönetmemi istedi. Bu karar, bu tavırla ters düşen bir karar.

Sabıkam da yok. Ama demek, daha çok okumamı ve yazmamı istiyor olacaklar ki, böyle bir kararı verdiler. Ne diyeyim, beklenen Yargı Reformu Paketi ile uyumlu olmuş!”