Üç ülkeye sınırı olan kentte fatura isyanı: Ülke içinde yurt dışı faturası ödüyorlar...

Iğdır'ın sınır bölgesinde oturan yurttaşlar, kent dışına çıkmamalarına rağmen şebekenin sürekli yurt dışına geçmesi nedeniyle yüksek miktarda fatura ödemek zorunda kalıyor. Duruma isyan eden yurttaşların tepkileri Meclis'e taşındı.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Iğdır’da yaşayan vatandaşların, sınıra yakınlıkları nedeniyle gelen yüksek miktarlı cep telefonu faturalarını Meclis’e taşıdı.

"Komşu ülkelerle sınır olan şehirler hızlı bir şekilde gelişmekteyken seçim bölgem Iğdır ili Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran gibi üç ülkeye komşu olmanın telekomünikasyon açısından dezavantajlarını yaşamaktadır" diyen Eksik, "İl sınırlarının yüzde 70’i komşu ülkelerle sınır olmasından kaynaklı sınır noktalarına yakın bölgelerde seyahat eden vatandaşlar veya sınıra yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşlar cep telefonlarının diğer ülke operatörlerine geçtiğini fark etmediklerinden yüksek fatura ödemek zorunda kalmaktadırlar" ifadesini kullandı.

Eksik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

Iğdır ilinde sınıra yakın noktalarda yaşamını sürdüren veya seyahat etmekte olan vatandaşlar hizmet almadıkları ve görüşme yapmadıkları halde kendilerine operatörler tarafından gönderilen faturaların iptali ve geri ödemesi yapılacak mıdır?

Teknik sistemlerle sınır bölgelerinde telefonun diğer ülke operatör şebekesine geçmesinin engellenmesi için bir çalışmanız mevcut mudur? Mevcut ise nasıl bir sistem uygulanmaktadır?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sınır noktalarına yakın bölgelerde seyahat eden vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyor mu? Bilgilendiriyor ise hangi aralıklarla bilgi aktarımı yapılmaktadır?

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza operatörler tarafından abonelerine uyarı mesajları gönderiliyor mu?

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız yurtdışı görüşmeleri gerçekleştirmedikleri halde yüksek oranda operatörlere ücret ödemektedirler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun vatandaşların mağduriyetini gidermeye yönelik bir çalışması mevcut mudur?

Teknik imkanlar ve coğrafi koşullar sebebiyle yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi adına operatörlerin abonelere geri ödeme yapmaları noktasında bir girişiminiz mevcut mudur?

İlgili operatörlerin özellikle sınıra yakın bölgelerde baz istasyonun yoğunluğunun arttırmasına yönelik bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?