Türkiye'den Almanya'ya 'sandık' notası

Seçimde Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığına nota gönderildi. Türkiye'nin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle Almanya'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota, Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek. Buna göre yurt dışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak.