Türkiye ve AB'den İran kararı

Avrupa Birliği ve Türkiye, ABD'nin iptal etmesine karşın İran'a nükleer anlaşmasıyla sağlanan menfaatlerin sürmesi gerektiğinde mutabık kaldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı" kapsamında İran konusunda karar alındı.

Alınan karara dair yapılan açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmasını sonlandırmıştı.

Trump'ın anlaşmayı bitirmesine karşın Avrupa Birliği anlaşmanın devamından yanaydı.

AB ülkeleri ABD'nin İran yaptırımlarını aşacak formüller arıyor.