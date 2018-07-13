Türkiye ve ABD arasında 'Gülen' toplantısı

ABD ile Türkiye arasında kurulan mekanizmanın toplantısı başladı. Toplantıda ele alınan konuların Fethullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşları olduğu belirtildi.

ABD ile Türkiye arasında Gülen ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarına ilişkin toplantı düzenleniyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, başta Fethullah Gülen’in iadesi olmak üzere Cemaat ile mücadele, iki ülke arasında adli işbirliği ve her iki ülkede tutuklu Türk ve ABD vatandaşları konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantıda iki ülke Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları seviyesinde temsil ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'ta Türkiye ziyaretinde görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini Cemaat, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

Toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.