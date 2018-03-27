Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi: Açıklama geldi

Türkiye’de “casusluk" yapmakla suçlanan A.Z. adlı Hollanda vatandaşının Türkiye'den ayrıldığı açıklandı.

Türkiye ile Hollanda arasında bu kez "casus" krizi yaşandı.

AKP'nin gazeteleri tarafından Türkiye’de “casusluk" yapmakla suçlanan A.Z. adlı Hollanda vatandaşına ilişkin Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli söz konusu kişinin Türkiye’den ayrıldığını bildirdi.

NL Times’a göre, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda çalışan kişinin aynı zamanda bölgesel faaliyetlerden sorumlu olduğu belirtilirken, söz konusu görevlinin 'kendi güvenliği' açısından Türkiye’den ayrıldığını teyit etti.