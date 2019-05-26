'Türkiye, asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın en kötü dördüncü ülkesi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın en kötü dördüncü ülkesi olduğunu söyleyerek, ocak ayında 335 avroya denk gelen asgari ücretin döviz kurunun yükselişiyle 295 avroya kadar gerilediğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın en kötü dördüncü ülkesi olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) genelinde ortalama asgari ücretin 5 bin TL (750 avro) civarında olduğunu belirten Ağbaba, bu oranın Türkiye’nin 2,5 katı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkelerin Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan olduğunu ifade eden Ağbaba, "Lüksemburg’daki asgari ücret ülkemizdeki asgari ücrete göre 6,5 kat, Fransa ve Almanya’da ki ücretler ise 5,5 kat daha fazladır. Kriz altındaki İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da asgari ücretler ise ülkemize göre 2 kat daha fazladır" dedi.

Ağbaba, asgari ücretin 2019 ocak ayında 335 avroya denk gelirken mayıs ayı içerisinde özellikle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 295 avroya kadar gerilediğine dikkat çekti.