Türkiye 2019'un doğal kaynaklarını tüketti

Doğal Hayatı Koruma Vakfı' nın açıklamasına göre, Türkiye 27 Haziran itibari ile 2019'un doğal kaynaklarını tüketmiş olacak. Yarın itibari ile 2020 yılının doğal kaynaklarını kullanmaya başlayacak.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye'nin 27 Haziran olarak belirlenen Limit Aşım Günü'ne ulaştığını ve yarından itibaren 2020'nin kaynaklarını tüketmeye başlayacağını duyurdu.

Dünyada belirlenen limit aşım günü ise 29 Temmuz. Buna göre Türkiye, 2019 yılı doğal kaynaklarını 32 gün önceden tüketmiş oldu.

"İki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz" başlıklı açıklamada, "İnsanlığın, dünyanın bize sunduğu 1 yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım Günü, bu yıl Türkiye için 27 Haziran olarak belirlendi. Bu tarih, doğanın bize 2019 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları, daha 6’ncı ayın sonunda tüketmiş olduğumuz ve kalan 6 ayda 2020’den borç alacağımız anlamına geliyor. Kurduğumuz ekonomik ve toplumsal sistemler, doğanın sunduğu ekolojik kaynaklar tarafından destekleniyor. Sağlığımız, esenliğimiz, refahımız için gerekli temiz havayı, suyu, gıdayı, tıbbi ürünleri doğaya borçluyuz. Eğer dünyadaki herkes ortalama bir Türkiye vatandaşı gibi yaşıyor olsaydı; doğanın bir yıl içinde yenileyebildiği bu kaynakları 27 Haziran’a gelindiğinde tüketmiş olacaktık. Bu aynı zamanda mevcut tüketimimizi karşılamak için bir dünyaya daha ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Bir başka deyişle, iki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz" denildi.