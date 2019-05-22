'Tunceli Belediyesi' tabelası yerine 'Dersim Belediyesi' tabelası asılacak

Dersim Belediyesi oy çokluğuyla 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Dersim Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kararlar arasında belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararda, "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.

Dersm Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığındaki toplantıdan 'Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin bu yıl 25, 26, 27 ve 28 Temmuz'da düzenlemesi ve kayyumun yol açtığı tahribatın araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi.

ZAZACA VE KÜRTÇE KARARI

Kararda belediye hizmetlerinin Türkçe'nin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe olarak da verileceği söylendi. Alınan karar şöyle:

"İlimizde yaşayanların Türkçe’nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi."