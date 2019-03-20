Tunç Soyer: Erdoğan'la tabii ki görüşürüm, Brüksel'e İzmir ofisi açacağız

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçilmesi durumunda Brüksel'e bir 'İzmir ofisi' açacağını söyledi.

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Soyer, İzmir’i tanıtmak için Brüksel’e ofis açacağını belirtirken, “Evet, Brüksel’e İzmir ofisi açacağız. Amerika’yı da düşünmek lazım. Washington olabilir. Asıl işimiz İzmir’i tanıtmak. Bu şehir tanınmıyor. Biz bu topraklarda derya içinde olup deryayı bilmeyen balıklar gibi yaşıyoruz. Tanıtmaya çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Soyer, “Seçilirseniz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek misiniz?” sorusuna ise, “Tabii ki. Biz kavga etmeye gitmiyoruz. İzmir’i Türkiye’nin gurur duyacağı vilayetlerden biri yapmaya talibiz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’yle, devletimizle çok güçlü bağımız olsun istiyoruz” yanıtını verdi.