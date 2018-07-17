TRT'de 100 bin liranın üzerinde maaş alan gazeteciler tartışma yarattı

Devlet kanalı TRT World'de dövizle maaş alan ve maaşlarının TL karşılığı 100 bin liranın üzerine gelen gazeteciler ortaya çıktı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişiyle birlikte çıkarılan Cumhurbaşkanlığı KHK’larını tartışırken, devlet kanalı olan TRT’de de çalışanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

Odatv’nin TRT kulislerinden edindiği bilgiye göre, TRT’nin yurtdışına yayın yapan TRT World kanalında çalışanların aldığı yüksek maaşlar tartışmalara neden oldu.

22 BİN AVRO MAAŞ

İddiaya göre; TRT World’de Expat (Çalıştıkları firma tarafından yurtdışında başka görevlere gönderilen kişiler) kadrosunda çalışanlara döviz cinsinden ödeme yapılıyor. Expat kadrosunda Mısırlı, Libyalı birçok ismin de yer aldığı iddia edilirken, daha önce El Cezire’de çalışan Imran Garda’ya 22 bin avro (Yaklaşık 125 bin Türk Lirası) maaş ödendiği öne sürülüyor.

TRT’de benzer maaş oranlarının çok olduğu, 20 bin dolar maaş alan çalışanların olduğu da iddialar arasında…

TRT World çalışanlarının aldığı yüksek maaşlara karşılık, TRT’de çalışan basın emekçilerinin aldığı çok daha düşük ücretler kafaların karışmasına neden oldu.

KAYNAMA BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Odatv’nin edindiği bilgiye göre, TRT’de 2 yıl içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kalmayacak. TRT’de çalışanlar için, iş sözleşmesine dayanan 4857 sayılı İş Kanunu geçerli olacak. TRT 3’ün ise yıl sonuna kadar İstanbul’a taşınacağı iddia ediliyor.

Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK ile TRT’ye şirket kurma yetkisi verildi. TRT’de emeklilik haricinde 3 bin kişilik istihdam fazlası personel (İstihdam Fazlası Personel-İFP) tespit edildi. Emekliliği gelmiş personel, emekliliğini talep etmediği takdirde İFP’ye dahil edilecek. İFP’ye dahil edilecek personel ise Devlet Personel Ofisi havuzuna veya ihtiyaç eksiği olan diğer kamu kurumlarına gönderilecek. Emekliliği gelmeyenler ise performans karşılığında TRT bünyesinde kurulan şirketlerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Bunu kabul etmeyenler ise Devlet Personel Ofisi havuzuna gönderilecek.