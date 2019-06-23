TPAO’nun Batman’daki taşınmazları satılıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman’ın Merkez ilçesindeki taşınmazlarını ihaleyle satacak. İhale 11 Temmuz’da yapılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü’nün Batman’ın Merkez ilçesindeki taşınmazlarının satılması için ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TPAO’nun Batman'ın Merkez ilçesine bağlı İrmi ve Bileyder köylerindeki taşınmazların satışı için ihale 11 Temmuz’da yapılacak.

Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesinin 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacağı, ihalenin kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirileceği belirtildi.