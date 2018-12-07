TOKİ tamamlayamadığı projeler için günde 56 bin lira tazminat ödüyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) vatandaşların açtığı davalar sonucu günde 56 bin lira tazminat ödediği ortaya çıktı. Son sekiz yılda ödenen tazminat 145 milyon lirayı buldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hesaplarının ele alındığı TBMM KİT Komisyonu'nda, kurumun günde 56 bin lira tazminat ödediği ortaya çıktı. Son 8 yılda ödenen tazminat 145 milyon lirayı buldu. TOKİ, yaptığı konutları “geç ve eksik” teslim edince, binlerce vatandaşın açtığı tazminat davaları ile karşılaştı ve davalardan büyük bölümünü de kaybetti. Şimdiye kadar açılan 26 bin 412 tazminat davasından, 22 bin 707'si TOKİ aleyhine sonuçlandı.

Sözcü’den Veli Toprak'ın haberine göre, yaptığı konutları "geç ve eksik" teslim edince binlerce vatandaşın açtığı tazminat davaları ile karşılaşan kurum bu davaların büyük bölümünü de kaybetti.

26 bin 412 tazminat davasından, 22 bin 707’si TOKİ aleyhine sonuçlandı.

TOKİ hesaplarının ele alındığı TBMM KİT Komisyonu’nda konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şimdiye kadar açılan 26 bin 412 tazminat davasından, 22 bin 707’si TOKİ aleyhine sonuçlandığını söyledi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Sami Er ise, yalnızca “Açılan tazminat davası sayısı düşüyor” karşılığını vermekle yetindi.