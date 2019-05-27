TOKİ, AKP'nin seçim vaadi 'millet bahçeleri' için 741 milyon harcadı!

TOKİ, AKP'nin seçim vaadi olan millet bahçeleri için ihale açmaya devam ediyor. Ne işe yaradığı henüz tam olarak anlaşılamayan millet bahçeleri için TOKİ bugüne dek 741 milyon lira harcama yaptı.

Toplu Konut İdaresi Başkanılığı (TOKİ), AKP'nin 24 Haziran 2018 seçimleri vaadi olan ve ne işe yaradığı tam olarak anlaşılamayan millet bahçeleri için bugünde dek 741 milyon lira harcama yaptı.

Deniz Ayhan'ın Sözcü'deki haberine göre TOKİ, Türkiye geneline yapılacak millet bahçeleri için ihaleye çıkmaya devam ediyor. Son olarak Bursa Millet Bahçesi için 39 milyon 750 bin TL'lik sözleşme imzalayan TOKİ, Samsun Millet Bahçesi için 31 milyon 253 bin TL, Sakarya Millet Bahçesi için 15 milyon 480 bin TL, Sivas Millet Bahçesi için ise 15 milyon 333 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

STADYUMLARIN YERİNE YAPILIYOR

TOKİ, Bursa'da eski Atatürk Stadyumu alanına 41 bin metrekarelik alana yapılacak millet bahçesi için 12 Şubat 2019'da ihaleye çıktı. İhaleyi 39 milyon 750 bin TL teklif veren merkezi Ankara'da bulunan MFA İnşaat üstlendi. Yer tesliminin yapıldığı millet bahçesinin tamamlanma süresi, Şubat 2020'ye kadar olmak üzere, 300 gün olarak tanımlandı.

TOKİ, Sakarya'da eski Atatürk Stadı'nın yerine 71 bin 712 metrekarelik alana yapılacak olan Sakarya Millet Bahçesi için 27 Şubat 2019'da çıktığı ihalede 15 milyon 480 bin TL teklif veren firma ile sözleşme imzaladı. Millet bahçesinin beş ayda tamamlanması bekleniyor. Sakarya Millet Bahçesi projesinde millet kıraathanesi, spor alanları, renk ve koku bahçeleri ve sosyal donatılar yer alacak.

Millet bahçesi çalışmalarına hızla devan eden TOKİ, Samsun'da ise eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak millet bahçesi için 13 Şubat 2019'da ihaleye çıktı. 31 milyon 253 bin TL teklif veren firma ile sözleşme imzalandı. Yer tesliminin yapıldığı millet bahçesinin tamamlanma süresi, 19 Temmuz 2019 olarak belirlendi.

Adana'da, Yüreğir Belediyesi tarafından 130 dönüm alana Seyhan Nehri kıyısında millet bahçesi yapıldı.

60 MİLLET BAHÇESİ PLANLANIYOR

Sivas'ta eski Sivas Stadyumu'nun yerine 53 bin 126 bin metrekarelik alana yapılacak olan millet bahçesi için TOKİ 27 Şubat 2019'da ihaleye çıktı. 15 milyon 333 bin TL teklif veren firma ile sözleşme imzalandı. Millet bahçesinin tamamlanma süresi, 31 Aralık 2019 olmak üzere, sekiz ay olarak tanımlandı.

Başlangıçta 41 millet bahçesi projesi geliştiren TOKİ daha sonra bu sayıyı 60'a çıkardı. TOKİ son bir yılda Ankara, İstanbul, Batman, Elazığ, Trabzon, Sivas, Samsun, Sakarya, Tunceli, Bursa, Kocaeli, Van, Zonguldak, Eskişehir ve Konya'ya millet bahçesi yapmak için de ihaleye çıkmıştı.