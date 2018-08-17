TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İflas listeleri dolaştırılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklık. Şirketlere itibar cellatlığı yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklık. Şirketlere itibar cellatlığı yapılıyor. Dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'na konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde bazı firmalarla ilgili iflas iddialarına tepki gösterdi.

Özellikle sosyal medya veya başka iletişim kanalları üzerinden batan-iflas eden şirket listelerinin dolaşmaya başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Ahlaksız ve vicdansız insanlar tarafından hazırlanan ‘iflas eden şirket’ listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını üzülerek görüyorum. Altına kendi ismini ekleme cesareti göstermeden, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.”

'DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK'

"Bu tür karalamaları daha önce de gördüklerini" söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Artık bu karalamalara, dedikodulara göz yummayalım, bu alçaklığı yapanların değirmenine su taşımayalım, bunlara karşı hep birlikte duralım. Bu listeleri hazırlayanlar ve yayanlar şirketlerimizin en büyük sermayesi olan itibarlarına zarar veriyorlar" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Unutmasınlar, bugün şirketlerimize itibar cellatlığı yapanlar farkında olmadan kendi geleceklerine suikast yapıyorlar. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan firmaların olabilir. Ama bunlar battı diyerek bu tür sorumsuz ve vicdansız karalamalar yapmak, ülkemiz ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur. Ülkemizde kurulu her şirket, ülkemizin bir değeridir. Milli bir değerdir. 81 milyonun değeridir. İktisadi kalkınmanın lokomotifidir."