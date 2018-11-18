TKP: Zeki Baştımar ve İsmail Bilen'i saygıyla anıyoruz

Türkiye Komünist Partisi, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen için açıklama yayımlayarak, 'Komünist harekete büyük emekleri geçmiş, Türkiye Komünist Partisi'nde en üst düzeyde sorumluluk almış Zeki Baştımar ve İsmail Bilen yoldaşlarımızı ölüm yıldönümlerinde saygı ile anıyoruz' dedi.

Türkiye Komünist Partisi, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen için anma açıklaması yayımladı. Bilen ve Baştımar için yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle: Komünist harekete büyük emekleri geçmiş, Türkiye Komünist Partisi'nde en üst düzeyde sorumluluk almış Zeki Baştımar ve İsmail Bilen yoldaşlarımızı ölüm yıldönümlerinde saygı ile anıyoruz. İşçi sınıfının kurtuluşunu, insanlığın aydınlık geleceğine açılan yegane kapı olarak görmüş, mücadelenin önderi oldukları kadar neferi olmuş bu iki yoldaşımızın anısını büyük kurtuluş gününe partimizle taşıyacağız. TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ